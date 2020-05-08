В Іспанії визначили дату, коли повернеться футбольний сезон

Джерело - Marca.
Планується, що чемпіонат Іспанії з футболу відновиться 20 червня.
Про це заявив головний тренер Леганеса Хав'єр Агірре.
"Дата поновлення Ла Ліги вже визначена - 20 червня, решту 11 турів будуть дограні до 26 липня. Матчі проводитимуться по суботах-неділях і по середах-четвергах. Ла Ліга офіційно поінформувала мене про це, чому я дуже радий, оскільки ми вже розпланували тренування", - сказав Агірре.
Після 27 турів чемпіонату Іспанії з футболу Леганес знаходиться в зоні вильоту, команда на 19-му місці.
Нагадаємо, трансферні цілі Барселони залежать від Почеттіно.