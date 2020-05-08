 В Іспанії визначили дату, коли повернеться футбольний сезон | Футбол | Champion.com.ua
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В Іспанії визначили дату, коли повернеться футбольний сезон

Сьогодні 19:09 871 0
Ла-Лігу планують дограти за місяць
В Іспанії визначили дату, коли повернеться футбольний сезон
#Агірре

Джерело - Marca.

Планується, що чемпіонат Іспанії з футболу відновиться 20 червня.

Про це заявив головний тренер Леганеса Хав'єр Агірре.

"Дата поновлення Ла Ліги вже визначена - 20 червня, решту 11 турів будуть дограні до 26 липня. Матчі проводитимуться по суботах-неділях і по середах-четвергах. Ла Ліга офіційно поінформувала мене про це, чому я дуже радий, оскільки ми вже розпланували тренування", - сказав Агірре.

Після 27 турів чемпіонату Іспанії з футболу Леганес знаходиться в зоні вильоту, команда на 19-му місці.

Нагадаємо, трансферні цілі Барселони залежать від Почеттіно.

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