В Іспанії визначили дату, коли повернеться футбольний сезон

Планується, що чемпіонат Іспанії з футболу відновиться 20 червня.

Про це заявив головний тренер Леганеса Хав'єр Агірре.

"Дата поновлення Ла Ліги вже визначена - 20 червня, решту 11 турів будуть дограні до 26 липня. Матчі проводитимуться по суботах-неділях і по середах-четвергах. Ла Ліга офіційно поінформувала мене про це, чому я дуже радий, оскільки ми вже розпланували тренування", - сказав Агірре.