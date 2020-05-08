У ключового захисника Атлетіко виявили коронавірус

Захворів захисник команди Лоді

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Атлетіко провів медичний огляд футболістів перед поновленням тренувань і в одного гравця був діагностований COVID-19.

Про це повідомляє globoesportecom.

Мова йде про Ренана Лоді. Футболіст був відразу ізольований від інших товаришів клубі. Про інші випадки інфекції не повідомляється.

Lateral-esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madrid, testa positivo para o novo coronavírus https://t.co/mZEhh2z4xd pic.twitter.com/ZVNUVeMjEr — globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) May 8, 2020

Нагадаємо, що Лоді підписав контракт з Атлетіко влітку 2019-го. У цьому сезоні він став основним фулбеком, зігравши вже 33 матчі.

Раніше, Реал передумав підписувати Погба.