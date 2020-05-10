 Мілевський є абсолютним лідером чемпіонату Білорусі за кількома показниками | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський є абсолютним лідером чемпіонату Білорусі за кількома показниками

Сьогодні 17:24 210 0
Нападник демонструє якісний та ефективний футбол
Мілевський є абсолютним лідером чемпіонату Білорусі за кількома показниками
#Мілевський, #Динамо-Брест

Джерело - football24.ua.

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевськийй у чемпіонаті Білорусі виявився лідером відразу за кількома важливими статистичними показниками у грі в атаці.

Про це повідомляє Прессбол.

За кількістю ключових передач Артем Мілевський лідирує з відривом - 12 (в середньому 2,02 за матч). У Дмитра Комаровського з Іслочі таких вісім, у Годфрі Стівена, Ігор Стасевича і Владислава Климовича - по сім.

Також Артему немає рівних за кількістю дотиків до м'яча у штрафному майданчику суперника. В середньому за 90 хвилин український легіонер робить 7.08 дотиків - більше, ніж форварди Віталій Лисакович (6.85, Шахтар С), Абдулайе Діалло (6.67, Рух), Максим Скавиш (5.98, БАТЕ) і Іон Ніколаеску (5.73, Вітебськ).

Раніше, лідер чемпіонату Білорусі зазнав домашньої поразки.

Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.

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