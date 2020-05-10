Нападник демонструє якісний та ефективний футбол

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевськийй у чемпіонаті Білорусі виявився лідером відразу за кількома важливими статистичними показниками у грі в атаці.

Про це повідомляє Прессбол.

За кількістю ключових передач Артем Мілевський лідирує з відривом - 12 (в середньому 2,02 за матч). У Дмитра Комаровського з Іслочі таких вісім, у Годфрі Стівена, Ігор Стасевича і Владислава Климовича - по сім.

Також Артему немає рівних за кількістю дотиків до м'яча у штрафному майданчику суперника. В середньому за 90 хвилин український легіонер робить 7.08 дотиків - більше, ніж форварди Віталій Лисакович (6.85, Шахтар С), Абдулайе Діалло (6.67, Рух), Максим Скавиш (5.98, БАТЕ) і Іон Ніколаеску (5.73, Вітебськ).

Раніше, лідер чемпіонату Білорусі зазнав домашньої поразки.

Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.