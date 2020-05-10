Результати тестів у всіх осіб негативні

Джерело - ФК Динамо.

Гравці київського Динамо, готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, здали тести на COVID-19.

Про це заявив лікар першої команди киян Андрій Шморгун.

"Протягом двох днів гравці, тренерський штаб та обслуговуючий персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19, сумарно 60 тестів. Ми отримали результати, всі вони негативні. Надалі ми будемо дотримуватися регламенту щодо цього питання, який має затвердити Асоціація футболу. Ймовірно, ПЛР-тести будуть проводитися безпосередньо перед кожним матчем", - зазначив Шморгун.

Вже з 11 травня футбольні клуби зможуть відновити командні тренування в зв'язку з послабленням карантину.

Раніше, Бетао поділився думкою про поточну ситуацію в Динамо.

Нагадаємо, Бетао готовий був би прийняти українське громадянство.