Нові власники Ньюкасла хочуть підписати ван де Бека

Нідерландський півзахисник Аякса Донні ван де Бек може продовжити кар'єру в Ньюкаслі.

Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.

У трансфері 23-річного гравця зацікавлений особисто Ясір Аль-Румайян, який повинен стати головою ради директорів англійського клубу.

Ньюкасл вже контактував з агентом ван де Бека.

Yasir Al-Rumayyan dreams Donny #VanDeBeek for #Newcastle. Talks ongoing with the agent of #Ajax midfielder, who has been watched by #RealMadrid too. #transfers #NUFC