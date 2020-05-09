Нові власники Ньюкасла хочуть підписати ван де Бека

Джерело - Чемпіон.
Нідерландський півзахисник Аякса Донні ван де Бек може продовжити кар'єру в Ньюкаслі.
Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.
У трансфері 23-річного гравця зацікавлений особисто Ясір Аль-Румайян, який повинен стати головою ради директорів англійського клубу.
Ньюкасл вже контактував з агентом ван де Бека.
Yasir Al-Rumayyan dreams Donny #VanDeBeek for #Newcastle. Talks ongoing with the agent of #Ajax midfielder, who has been watched by #RealMadrid too. #transfers #NUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 8, 2020
Раніше повідомлялося, що хавбеком цікавиться Реал.
Нагадаємо, Аякс готовий продати ван де Бека, Онану та Тальяфіко.