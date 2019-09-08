Донні ван де Бек може продовжити свою кар’єру в Іспанії

Реал хоче підписати півзахисника Аякса Донні ван де Бека.

Про це повідомляє AS.

Керівництво мадридського Реала планує повернутися до переговорів по трансферу 22-річного півзахисника Донні ван де Бека наступного літа.

Контакт гравця із Аяксом закінчується у 2022 році.

Донні ван де Бек у минулому сезоні зіграв у 57 матчах, в яких забив 17 голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Нагадаємо, Реал підписав контракт із Азаром.