Джерело - isport.ua.
Реал хоче підписати півзахисника Аякса Донні ван де Бека.
Про це повідомляє AS.
Керівництво мадридського Реала планує повернутися до переговорів по трансферу 22-річного півзахисника Донні ван де Бека наступного літа.
Контакт гравця із Аяксом закінчується у 2022 році.
Донні ван де Бек у минулому сезоні зіграв у 57 матчах, в яких забив 17 голів та віддав 13 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.
Нагадаємо, Реал підписав контракт із Азаром.