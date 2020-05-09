Воротар Аяксу Андре Онана, захисник Ніколас Тальяфіко та півзахисник Донні ван де Бек можуть покинути клуб влітку.

Про це розповів директор клубу Едвін ван дер Сар.

"Раніше ми обіцяли Андре Онані, Ніколасу Тальяфіко і Донні ван де Беку, що якщо вони нинішній сезон проведуть з нами, то ми надалі не будемо стояти у них на шляху і готові продавати. Нічого не змінилося, але ніяких знижок, ніяких трансферів за 50% ціни. Звичайно, трансферів за 150-200 мільйонів вже не буде, але у Аякса все ще дуже якісні футболісти", - сказав ван дер Сар.