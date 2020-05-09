УАФ не відсторонить Минай від матчів

Джерело - footballua.tv.
Минай через виявлений коронавірус у одного із гравців не буде відсторонений від матчів.
Про це розповів голова спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов.
Актуально: Заражений коронавірусом гравець Миная контактував з одноклубниками
"Ми будемо діяти за документами, які є в Україні. Футболіст буде ізольований, в команді проведеться тестування на ПЛР. Команда буде спостерігатися, але не буде відсторонена від ігор", - сказав Попов.
Нагадаємо, гравець клубу Першої ліги заразився коронавірусом.