УАФ не відсторонить Минай від матчів

Минай через виявлений коронавірус у одного із гравців не буде відсторонений від матчів.

Про це розповів голова спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов.

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"Ми будемо діяти за документами, які є в Україні. Футболіст буде ізольований, в команді проведеться тестування на ПЛР. Команда буде спостерігатися, але не буде відсторонена від ігор", - сказав Попов.