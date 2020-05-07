Якщо залишимо 12 команд в УПЛ, то така кількість команд залишиться на 10-15 років.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Щодо 12 команд в УПЛ. Це навіть не хочу обговорювати. Є регламент і все. Якщо залишимо 12 команд, то 12 команд залишиться на 10-15 років. Ні в якому разі не можна списувати на кризу і залишати 12 команд.

Можна розширити до 14 команд, а потім до 16. А бо залишити Карпати і розширити УПЛ до 16 команд, запустивши чоитри команди з Першої ліги", - зазначив Циганик.