Уболівальники назвали колишнього гравця Динамо найкращим футболістом в історії Білорусі

Прессбол провів опитування щодо найкращого футболіста

Колишній півзахисник Динамо і збірної Білорусі Валентин Белькевич названий найкращим футболістом в історії цієї країни.

Про це повідомляє Прессбол.

Белькевич обійшов Сергія Алейникова в фіналі голосування за звання кращого білоруського футболіста в історії. В опитуванні взяли участь понад 10 тисяч осіб. Белькевичу віддали голоси 52,9% опитаних, Алейникову - 47,1%.

У боротьбі за 3-е місце Олександр Глєб обійшов Олександра Прокопенка. За Глєба проголосували 57,1% користувачів ресурсу, за Прокопенко - 42,9%. У півфіналах Алейников переконливо обійшов Прокопенко, а Белькевич - Глєба.

Раніше, Шахтар Вернидуба знищив Іслоч у 7 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.