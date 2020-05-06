Бундесліга може відновити сезон 15 травня

Джерело - football24.ua.
Перерваний через пандемію коронавірусу сезон у німецькій Бундеслізі може відновиться 15 травня.
Про це розповів журналіст Рафаель Хонігштайн
Команди німецького вищого дивізіону не перейдуть у режим 2-тижневого карантину, який хотів впровадити уряд Німеччини.
Згідно з медичним звітом ліги, командам достатньо тиждень побути в ізоляцію перед відновленням сезону. Це дозволить дати рестарт чемпіонату вже 15 травня.
Раніше повідомлялося, що Бундесліга знову відклала відновлення сезону.