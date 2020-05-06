Бундесліга знову відклала відновлення сезону

Клуби мають піти на двотижневий карантин

Поновлення сезону в німецькій Бундеслізі знову буде відкладено.

Про це повідомляє Daily Mail.

Таке рішення ухвалив уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель. Там вважають, що перш ніж відновити сезон, всі команди в дивізіоні повинні піти на двотижневий карантин.

Побоювання викликали ряд інцидентів за останні кілька днів. Наприклад, Саломон Калу був відсторонений Гертою через порушення гігієнічних протоколів в команді - наприклад, рукостискання з одноклубниками. Через це в уряді вважають, що не всі футболісти серйозно підходять до проблеми.

Раніше повідомлялося, що Бундесліга повинна повернутися з 15 травня.

Нагадаємо, у клубі Бундесліги виявили два випадки зараження коронавірусом.