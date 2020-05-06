Бундесліга знову відклала відновлення сезону

Джерело - іsport.ua.
Поновлення сезону в німецькій Бундеслізі знову буде відкладено.
Про це повідомляє Daily Mail.
Таке рішення ухвалив уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель. Там вважають, що перш ніж відновити сезон, всі команди в дивізіоні повинні піти на двотижневий карантин.
Побоювання викликали ряд інцидентів за останні кілька днів. Наприклад, Саломон Калу був відсторонений Гертою через порушення гігієнічних протоколів в команді - наприклад, рукостискання з одноклубниками. Через це в уряді вважають, що не всі футболісти серйозно підходять до проблеми.
Раніше повідомлялося, що Бундесліга повинна повернутися з 15 травня.
Нагадаємо, у клубі Бундесліги виявили два випадки зараження коронавірусом.