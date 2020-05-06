Смалійчук зібрав команду для роботи в УПЛ

Колишній віцепрезидент Карпат Олег Смалійчук та кандидат у президенти УПЛ готовий запропонувати клубам модель, за якої ліга почне заробляти.

Про це розповів сам кандидат.

"Це молоді прогресивні люди, зі знанням 2-3 і більше іноземних мов. Разом ми опрацьовуємо тонни літератури, мегабайти інформації, вивчаємо досвід інших ліг, не тільки футбольних. І намагаємось знайти схему, яка могла б бути застосована в українському футболі, зрозуміти кожну дрібницю, на якій футбольний клуб міг би заробляти гроші.

Я націлений серйозно, впевнений, що за умови чесної боротьби і відсутності кулуарщини я – та людина, яка запропонує президентам клубів модель, при якій можна заробляти гроші навіть на українському футболі.", - розповів Смалійчук.