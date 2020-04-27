Карпати повторно висунули Смалійчука на посаду президента УПЛ

Львівський клуб оголосив про повторне висування

Колишній віцепрезидент Карпат Олег Смалійчук все ж матиме змогу поборотися за посаду очільника української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт Карпат.

Карпати повторно висувають на посаду президента Прем’єр-ліги Смалійчука Олега Петровича.

Відповідного офіційного листа та заяву кандидата на посаду було надіслано на адресу Дирекції Прем’єр-ліги. Карпати скористалися перенесенням виборів з 27 квітня на 25 травня 2020 року. До цього єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом був Олександр Шевченко, якого висунули Десна та Львів.

До слова, волевиявлення клубів Прем'єр-ліги перенесли вже вдруге. Спочатку планувалося, що вибори відбудуться 7 квітня. Проте їх перенесли на 24 квітня через запроваджений Кабінетом міністрів карантин. Оскільки уряд продовжив карантин до 11 травня, то й УПЛ вирішила знову відкласти вибори.

Раніше, УПЛ хоче, щоб перед поновленням чемпіонату всі гравці здали тест на коронавірус.

Нагадаємо, УПЛ для завершення сезону необхідно 1,5 місяці.