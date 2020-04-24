Всі клуби УПЛ перед поновленням чемпіонату після карантину, пов'язаного з епідемією коронавірусу, мають протестувати своїх футболістів.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Відомо, що всі клуби УПЛ активно беруть фінансову участь в допомоги медичним установам в боротьбі з коронавірусом. Вони активно закуповують маски, тести, апарати ШВЛ.

Тому я не сумніваюся, що перед поновленням чемпіонату України після карантину самі клуби найретельнішим чином поставляться до здоров'я своїх футболістів і зможуть провести при необхідності ці тести", - заявив Дикий.