Сезон в Угорщині відновиться 23 травня

Угорський футбольний союз оголосив про поновлення сезону 23 травня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Цього дня мають відбутися півфінальні матчі Кубка Угорщини, а також перенесений поєдинок чемпіонату за участю будапештського Ференцвароша.

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Повноцінне ж відновлення матчів чемпіонату Угорщини запланували на 30 травня. Турнір хочуть завершити до кінця червня.

Уряд Угорщини дозволив проведення спортивних заходів з кількістю не більше 500 учасників.

Раніше повідомлялося, що Ребров може очолити Фенербахче.