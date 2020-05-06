Сезон в Угорщині відновиться 23 травня

Джерело - ukrinform.ua.
Угорський футбольний союз оголосив про поновлення сезону 23 травня.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Цього дня мають відбутися півфінальні матчі Кубка Угорщини, а також перенесений поєдинок чемпіонату за участю будапештського Ференцвароша.
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Повноцінне ж відновлення матчів чемпіонату Угорщини запланували на 30 травня. Турнір хочуть завершити до кінця червня.
Уряд Угорщини дозволив проведення спортивних заходів з кількістю не більше 500 учасників.
Раніше повідомлялося, що Ребров може очолити Фенербахче.