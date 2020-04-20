Ребров: Гравці Ференцвароша перерахували 15% зарплат в фонд боротьби з коронавірусом

Джерело - Великий футбол.
Гравці Ференцвароша погодилися на скорочення заробітної плати у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це розповів головний тренер угорського клубу Сергій Ребров.
"У нас в клубі все виплачується. Ференцварош прийняв правильне рішення. Якщо чемпіонат відновиться - гравці отримають повну суму. При цьому вся команда і працівники клубу перерахували 15% зарплат в фонд боротьби з коронавірусів. Ніяких питань не було.
Актуально: Ребров: Повернення у Динамо? Може бути варіант
Якщо чемпіонат завершиться достроково, то клуб уріже зарплати десь на 20%. Але це нормально. Всі хочуть, щоб чемпіонат відновився, всі хочуть грати, отримати задоволення від гри", - розповів Ребров.
Раніше, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.