Ребров: Гравці Ференцвароша перерахували 15% зарплат в фонд боротьби з коронавірусом

Сергій Ребров прокоментував зниження зарплат через пандемію коронавірусу

Джерело - Великий футбол.

Гравці Ференцвароша погодилися на скорочення заробітної плати у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів головний тренер угорського клубу Сергій Ребров.

"У нас в клубі все виплачується. Ференцварош прийняв правильне рішення. Якщо чемпіонат відновиться - гравці отримають повну суму. При цьому вся команда і працівники клубу перерахували 15% зарплат в фонд боротьби з коронавірусів. Ніяких питань не було.

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Якщо чемпіонат завершиться достроково, то клуб уріже зарплати десь на 20%. Але це нормально. Всі хочуть, щоб чемпіонат відновився, всі хочуть грати, отримати задоволення від гри", - розповів Ребров.

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