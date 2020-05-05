Бундесліга близька до відновлення сезону

Німецький футбол незабаром може повернутися на стадіони.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністри федеральних земель Німеччини узгодять карантинні послаблення під час телеконференції з Ангелою Меркель у середу, 6 травня. Одним з пунктів порядку денного буде відновлення Бундесліги.

Прем'єр-міністри мають намір дозволити проведення матчів Бундесліги. Німецький чемпіонат відновиться, скоріш за все, з 15 травня. Матчі відбуватимуться без вболівальників.

Остаточне рішення буде прийнято у середу на спільній конференції з канцлером Ангелою Меркель.

Нагадаємо, у німецьких клубах виявлено 10 хворих коронавірус.