Легенда Барселони назвав дату завершення кар’єри Мессі

Капітан Барселони Ліонель Мессі може грати до 39 років.

Про це розповів ексгравець іспанського клубу Хаві.

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"Мессі ще залишилося п'ять або сім дуже хороших років. Він дуже піклується про себе і зможе грати до 37, 38 або 39 років. На чемпіонаті світу в Катарі він напевно зіграє.

Що стосується нинішньої Барси, то мені вона подобається, подобаються ідеї Сетьена. Мені подобаються команди, які грають як у Гвардіоли, що не возяться, а йдуть в атаку", - сказав Хаві.