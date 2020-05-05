Легенда Барселони назвав дату завершення кар’єри Мессі

Джерело - espreso.tv.
Капітан Барселони Ліонель Мессі може грати до 39 років.
Про це розповів ексгравець іспанського клубу Хаві.
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"Мессі ще залишилося п'ять або сім дуже хороших років. Він дуже піклується про себе і зможе грати до 37, 38 або 39 років. На чемпіонаті світу в Катарі він напевно зіграє.
Що стосується нинішньої Барси, то мені вона подобається, подобаються ідеї Сетьена. Мені подобаються команди, які грають як у Гвардіоли, що не возяться, а йдуть в атаку", - сказав Хаві.
Відзначимо, що Ліонелю Мессі в червні 2020 року виповниться 33 роки.
Нагадаємо, Мессі визнаний найкращим футболістом XXI століття.