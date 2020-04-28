Мессі визнаний найкращим футболістом XXI століття

Джерело - championat.com.
Став відомий рейтинг найкращих футболістів XXI століття.
Про це повідомляє Besoccer.
При складанні списку використовувалася система ELO, яка враховує вплив футболіста на гру, а саме кількість голів і результативних передач, рівень суперників і турніри.
Важливо: Гол Мессі у ворота Шовковського потрапив до найвеличніших штрафних Барселони
Перше місце зайняв нападник Барселони Ліонель Мессі з максимальним показником в 100 балів. Стільки ж у форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, проте аргентинець випереджає його за статистикою. Трійку лідерів замкнув колишній нападник Арсенала і Барселони Тьєррі Анрі.
ТОП-10 виглядає наступним чином:
Нагадаємо, Мессі вшанував пам'ять колишнього тренера Барселони.