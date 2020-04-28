 Мессі визнаний найкращим футболістом XXI століття | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі визнаний найкращим футболістом XXI століття

Сьогодні 16:31 385 0
Ліонель Мессі визнаний найкращим футболістом згідно рейтинговій системі ELO
Мессі визнаний найкращим футболістом XXI століття
#Мессі, #Роналду, #Анрі

Джерело - championat.com.

Став відомий рейтинг найкращих футболістів XXI століття.

Про це повідомляє Besoccer.

При складанні списку використовувалася система ELO, яка враховує вплив футболіста на гру, а саме кількість голів і результативних передач, рівень суперників і турніри.

Важливо: Гол Мессі у ворота Шовковського потрапив до найвеличніших штрафних Барселони 

Перше місце зайняв нападник Барселони Ліонель Мессі з максимальним показником в 100 балів. Стільки ж у форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, проте аргентинець випереджає його за статистикою. Трійку лідерів замкнув колишній нападник Арсенала і Барселони Тьєррі Анрі.

ТОП-10 виглядає наступним чином:

1. Ліонель Мессі (100)
2. Кріштіану Роналду (100)
3. Тьєррі Анрі (98)
4. Луїс Суарес (97)
5. Златан Ібрагімович (97)
6. Гаррі Кейн (97)
7. Мохамед Салах (97)
8. Неймар (96)
9. Роберт Левандовський (96)
10. Радамель Фалькао (95).

Нагадаємо, Мессі вшанував пам'ять колишнього тренера Барселони.

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