 15 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону | Блоги | Champion.com.ua
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15 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону

Сьогодні 17:02 Valeriy Ruchka 364 0
15 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону

Джерело - Чемпіон.

1 травня 2005 року, в своєму дев'ятому матчі за основну команду Барселони Ліонель Мессі відзначився дебютним голом. Першою жертвою аргентинця став Альбасете (2:0) на Камп Ноу.

Символічно, що в цьому забитому голі асистентом Ліонеля виступив лідер тодішньої Барселони Роналдіньо.

В історії Барселони беззмінним лідером бомбардирського списку багато років був Сезар Родрігес з 232 голами (який провів останній матч за Барсу ще в 1955-му). Проте 20 березня 2012-го Мессі в матчі проти Гранади забив свої 232-й, 233-й і 234-й голи в складі "блаугранас", нарешті побивши, здавалося, "вічний рекорд" Родрігеса.

На сьогодні в активі Мессі 718 матчів в першій команді "синьо-гранатових" і 627 голів. Таким чином, аргентинець має колосальний відрив від переслідувачів, який невідомо чи буде ліквідовано в нинішньому столітті.

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