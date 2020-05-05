 В АПЛ можуть зменшити тривалість матчу після відновлення чемпіонату | Футбол | Champion.com.ua
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В АПЛ можуть зменшити тривалість матчу після відновлення чемпіонату

Сьогодні 14:31 1215 0
В АПЛ можуть відбутися зміни після відновлення матчів
В АПЛ можуть зменшити тривалість матчу після відновлення чемпіонату
#АПЛ

Джерело - ukrinform.ua.

Матчі англійської футбольної Прем'єр-ліги можуть тривати менше ніж 90 хвилин після відновлення чемпіонату, який припинили через пандемію коронавірусу.

Про це розповів голова Асоціації професіональних футболістів Англії Гордон Тейло.

"Були висунуті пропозиції про збільшення кількості замін, нейтральні поля та тривалості кожного з таймів менше 45-ти хвилин", - зазначив Тейлор.

Нагадаємо, наступний сезон АПЛ може відбутися без глядачів.

Також, гравців АПЛ зобов’яжуть носити маски.

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