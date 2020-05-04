Наступний сезон АПЛ може відбутися без глядачів

Через пандемію коронавірусу наступний сезон АПЛ може відбутися при пустих трибунах

Керівники клубів англійської Прем'єр-ліги готуються до того, що сезон-2020/21 може повністю пройти при порожніх трибунах.

Про це повідомляє Sky Sports.

Боси очікують, що футбол повноцінно повернеться тільки після появи вакцини від коронавірусу. Багато експертів сходяться на думці, що вона з'явиться не раніше 2021 року.

Крім того, клуби будуть скорочувати свої витрати в прийдешнє трансферне вікно, оскільки падіння доходів неминуче.

Раніше, в АПЛ назвали умови відновлення сезону.

Також, гравців АПЛ зобов’яжуть носити маски.