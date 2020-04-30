Гравців АПЛ зобов’яжуть носити маски

АПЛ рекомендує тренуватися в масках

Англійська прем’єр-ліга розробила правила для відновлення сезону в Англії.

Про це повідомляє видання Sky Sports.

Всі футболісти та інші офіційні особи будуть перевірені на коронавірус за дві доби до відновлення тренувань. Крім того, вони регулярно будуть здавати аналізи на захворювання.

Весь спортивний інвентар, в тому числі м'ячі, буде дезінфікований до і після тренування, автомобілі членів команди і персоналу можуть бути лише на відстані трьох метрів один від одного.

На тренувальних майданчиках буде заборонено плюватися, заборонено буде користуватися послугами масажиста без спеціального дозволу, вода та інші рідини можуть бути встановлені лише в певних місцях.

Сам тренувальний процес буде являти собою початкову роботу по групах по п'ять осіб. 15 хвилин буде виділено на підготовку, 75 хвилин на тренування і ще 15 на відновний процес.

Нагадаємо, АПЛ планує відновити чемпіонат матчами на окремих стадіонах.