У німецьких клубах виявлено 10 хворих коронавірус

Провели масове тестування гравців та працівників клубів

Німецька футбольна ліга перевірила на коронавірус 36 клубів двох найвищих дивізіонів і виявила 10 випадків зараження.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У Німеччині провели першу хвилю тестування на коронавірус. Були перевірені гравці, тренери, фізіотерапевти та весь персонал клубів першої та другої Бундесліг. Загалом зробили 1724 тести, з яких 10 - позитивні на COVID-19.

Раніше стало відомо, що 3 інфікованих у Кельні. Клуб Бундесліги виявив три нові випадки коронавірусу - зупиняти тренування не збираються. У яких клубах інші 7 хворих, не розкривається. Дані передані органам охорони здоров'я, інфіковані переведені на карантин, але в пресу деталі повідомлятися не будуть. Днями таке розпорядження ліга надіслала всім клубам.

НФЛ дозволяє продовжувати тренування, навіть якщо у клубі є хворі. Основна вимога - дотримання гігієни. Тоді як представники уряду наполягають на тому, що вся команда повинна піти на карантин, якщо хоча б хтось один здав позитивний тест.

Цього тижня буде проведено другу хвилю тестування. 6 травня влада Німеччини повинна вирішити подальшу долю Бундесліги. Керівники ліги налаштовані позитивно. Вони сподіваються, що німецький футбол повернеться вже у травні.

Раніше, уряд Німеччини відклав рішення про відновлення Бундесліги.