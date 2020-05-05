Манчестер Сіті хоче втримати Де Брейне

Кевін Де Брейне може залишитися у Манчестер Сіті

Манчестер Сіті бачить в Кевіні Де Брейне майбутнього капітана команди та збираються незабаром запропонувати йому продовжити контракт.

Про це повідомив бельгійський журналіст Крістоф Террьє.

Також журналіст, відомий своїми інсайд по гравцях збірної Бельгії, стверджує, що Кевін щасливий в манчестерському клубі.

На рішення Де Брейне можуть вплинути результати апеляції на дискваліфікацію клубу з Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні 28-річний бельгієць забив дев'ять голів і віддав 20 результативних передач в 35 іграх за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Раніше, Де Брейне натякнув на зміну клубу.

Нагадаємо, Алонсо може стати тренером Манчестер Сіті.