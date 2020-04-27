 Алонсо може стати тренером Манчестер Сіті | Футбол | Champion.com.ua
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Алонсо може стати тренером Манчестер Сіті

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Хосеп Гвардіола шукає собі помічника
Алонсо може стати тренером Манчестер Сіті
#Алонсо, #Манчестер Сіті

Джерело - espreso.tv.

Колишній півзахисник Хабі Алонсо може стати помічником головного тренера англійського Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли

Про це повідомляє Goal.com.

Гвардіола шукає собі нового помічника після того, як колишній помічник іспанця Мікель Артета в грудні очолив лондонський Арсенал.

Фаворитом на цю посаду є головний тренер другої команди Реал Сосьєдада Хабі Алонсо.

За свою кар'єру Хабі Алонсо встиг пограти за Ліверпуль, Реал та Баварію.

Нагадаємо, Зінченко назвав найагресивнішого тренера в кар'єрі.

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