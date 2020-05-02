Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне зізнався, що його майбутнє в клубі залежатиме від терміну дискваліфікації з єврокубків.

Про це розповів сам гравець.

"Наразі я просто чекаю. Нам сказали в клубі, що вони майже на 100% впевнені, що виграють апеляцію. Саме тому я чекаю, щоб побачити, що трапиться. Я довіряю своїй команді. Як тільки буде рішення, я все обдумаю. Два роки дискваліфікації – це дуже багато, рік – ще можна подумати. Чи вплинуть плани Гвардіоли на моє майбутнє? Не особливо. У будь-якому випадку, Пеп сказав, що в наступному сезоні буде тут, незважаючи ні на що. А потім його контракт закінчиться. Втім, моє рішення не буде залежати від Пепа, адже я вже працював з іншими тренерами. Наразі я не надто цим переймаюся – є важливіші речі", – розповів Де Брейне.

Нагадаємо, Алонсо може стати тренером Манчестер Сіті.