Якщо керівництво всесвітнього футболу прийшло до такого висновку і керівництво ліг це вітає, то можна вводити VAR.

Про це заявив гравець Динамо Олександр Караваєв.

"Чи потрібно в УПЛ використовувати VAR на кожному матчі? Якщо керівництво всесвітнього футболу прийшло до такого висновку і керівництво ліг це вітає, то можна вводити VAR. Але потрібно доводити це до найвищого рівня. Згодом покращувати технології до максимального рівня, щоб це допомагало футболу, а не заважало. Ставлюся до VAR нормально. Якщо він зробить гру чесною та правильною, то сенс у цьому є. А якщо буде упереджене ставлення до якоїсь команді або таким засобом можна буде вплинути на результат гри, то це буде погано", - зазначив Караваєв.