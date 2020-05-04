 Караваєв: VAR зробить гру чесною та правильною | Футбол | Champion.com.ua
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Караваєв: VAR зробить гру чесною та правильною

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Караваєв: VAR зробить гру чесною та правильною
#Динамо, #Караваєв

Джерело - ФК Динамо.

Якщо керівництво всесвітнього футболу прийшло до такого висновку і керівництво ліг це вітає, то можна вводити VAR.

Про це заявив гравець Динамо Олександр Караваєв.

"Чи потрібно в УПЛ використовувати VAR на кожному матчі? Якщо керівництво всесвітнього футболу прийшло до такого висновку і керівництво ліг це вітає, то можна вводити VAR. Але потрібно доводити це до найвищого рівня. Згодом покращувати технології до максимального рівня, щоб це допомагало футболу, а не заважало. Ставлюся до VAR нормально. Якщо він зробить гру чесною та правильною, то сенс у цьому є. А якщо буде упереджене ставлення до якоїсь команді або таким засобом можна буде вплинути на результат гри, то це буде погано", - зазначив Караваєв.

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