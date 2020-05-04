Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін не підтримує розширення УПЛ до 14 клубів у наступному сезоні.

Про це заявив сам менеджер.

"Сергій Палкін пропонує поки відкласти розширення УПЛ до 14 команд через економічні ризики. Як я ставлюся до цієї ідеї? Я теж згоден, що, напевно, ще рано. З іншого боку, є клуби Першої ліги, які сьогодні заявляють, що готові. Начебто, якщо подивитися на них, то можна розширювати, але ми ж ще не знаємо, що буде після закінчення карантину.

Як би я проголосував, якби сьогодні УПЛ розглядала це питання? Дивіться, ми зараз на півдорозі розмовляємо. Давайте почекаємо, які економічні наслідки будуть пов'язані з цим питанням. Сьогодні неправильно міркувати про це. Не знаємо, який буде кінець ситуації", - зазначив Гельзін.