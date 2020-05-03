Доцільніше було б вибрати два міста, навколо яких сконцентровано найбільша кількість команд УПЛ і закінчили в цих двох містах.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Якщо чемпіонат відновлять, а авіасполучення - немає, де буде грати Шахтар? Нещодавно отримали документ на 50 сторінках від Бундесліги, яким чином потрібно дотримуватися протоколу безпеки. До відновлення сезону вони повинні знаходитись 7 днів в готелі на карантині. При перельотах в літаку сидіти на відстані. Борти повинна бути досить великі.

Перевозити має два автобуси, щоб дотримуватися відстань між футболістами. З економічної точки зору українським клубам складно нести такі витрати, замовляти чартери, по два автобуси. Доцільніше було б вибрати два міста, навколо яких сконцентровано найбільша кількість команд і закінчили в цих двох містах.

Якщо це неможливо - ми можемо їхати на автобусі. Говорив з представниками авіакомпаній. Вони вірять, що до кінця травня є ймовірність, що дозволять чартерні рейси. Це питання ще відкрите. Більш предметно ми до нього повернемося днів за 10 до початку чемпіонату, якщо нам дадуть таку можливість", - зазначив Палкін.