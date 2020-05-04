Палкін: Можна залишитися в УПЛ з 12 клубами

Через пандемію коронавірусу доцільно наступний сезон УПЛ розпочати з 12 клубами.

Про це розповів гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"З наступного сезону у нас 14 команд у вищій лізі, проте це рішення приймалося до коронавірусу. Всі розуміють, що після карантину економіка України серйозно просяде. Це вдарить по клубам. Вважаю, що над цим питанням необхідно серйозно подумати.

Наприклад, залишитися з 12 клубами з огляду на форс-мажорних обставин. Такої ж думки дотримується президент Динамо Ігор Суркіс", - сказав Палкін.