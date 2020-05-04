Бойко назвав завдання Динамо

Джерело - Великий футбол.
Динамо у поточному сезоні повинне зайняти друге місце у чемпіонаті України та виграти Кубок.
Про це розповів голкіпер киян Денис Бойко.
"Динамо часто втрачає очки в тих матчах, де не повинно цього робити. Шахтар з цими командами набирає очки, а ми то зіграємо внічию, то поступимося. Тому така різниця в очках. Якщо брати очні зустрічі з гірниками, то йде рівна боротьба: є і перемоги, і нічиї, і поразки.
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На сьогодні зайняти друге місце в УПЛ і виграти Кубок України - початкові наші завдання. Ми докладемо максимум зусиль, кожен футболіст нашої команди зробить все, щоб посісти друге місце і потрапити в Лігу чемпіонів", - розповів Бойко.
Раніше, Бойко прокоментував зарплату у Динамо.