Бойко назвав завдання Динамо

Динамо у поточному сезоні повинне зайняти друге місце у чемпіонаті України та виграти Кубок.

Про це розповів голкіпер киян Денис Бойко.

"Динамо часто втрачає очки в тих матчах, де не повинно цього робити. Шахтар з цими командами набирає очки, а ми то зіграємо внічию, то поступимося. Тому така різниця в очках. Якщо брати очні зустрічі з гірниками, то йде рівна боротьба: є і перемоги, і нічиї, і поразки.