 Страж воріт Динамо: Я перебував у ТОП-5 найкращих голкіперів Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Бойко: Я перебував у ТОП-5 найкращих голкіперів Європи

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Голкіпер пригадав свій досвід у турецькому Бешикташі
Бойко: Я перебував у ТОП-5 найкращих голкіперів Європи
#Бойко, #Динамо

Джерело - УАФ.

Багатьом футболістів, які їдуть з українського чемпіонату за кордон, важко перебудуватися. 

Про це заявив голкіпер Динамо Денис Бойко.

"Після того, як я пішов з цього клубу [Бешикташу], я розібрався в собі і зрозумів, що вся проблема і вся вина лежить на мені. В першу чергу, це навіть не момент адаптації. Скажімо так, я прийшов туди, перебуваючи на топ-рівні. Після фіналу Ліги Європи я потрапив до четвірки або п'ятірки найкращих воротарів Європи. Тоді було голосування якесь.

Я відчував себе ідеально. У мене все добре складалося. Я приходив в цей клуб і розумів, що це - крок вперед. І коли я перейшов, і мені потрібно було сидіти в запасі і чекати свого шансу... Тому що тренер так вирішив. На той момент була головна моя помилка - я не зміг прийняти таке рішення тренера.

Багато футболістів, які їдуть з нашого чемпіонату за кордон, їм важко перебудуватися. Тому що у нас іноземців гладять по голові, бігають за ними. А в Європі, навіть в Туреччині, такого немає. Ти приїхав туди, ти - легіонер. У тебе є контракт, фінансові умови. Все! Для тебе робить клуб в плані контракту все. Але все інше... Ти підписав контракт, ти - професіонал і повинен виконувати всі умови. І нашим футболістам важко перебудуватися", - розповів Бойко.

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