Поль Погба влітку може покинути Манчестер Юнайтед

Головний тренер Інтера Антоніо Конте наполягає на придбанні півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє AS.

Наставник міланського клубу незадоволений середньою лінією своєї команди, зокрема, грою Еріксена, Барелли та Сенсі.

Актуально: Погба - пріоритетний трансфер Ювентуса

У Інтері розраховують, що Погба погодиться піти на зниження зарплати, щоб покинути Манчестер Юнайтед. Італійці почнуть переговори із "червоними дияволами" тільки після погодження контракту з французом.

Поточний контракт Погба з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2021 року з опцією продовження на один сезон.

Нагадаємо, італійський уряд спростував інформацію про відновлення тренувань у Серії А.