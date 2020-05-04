Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора спростував інформацію про те, що футбольні клуби в країні зможуть відновити тренування.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Я бачу багато дивних речей в Інтернеті, але нічого не змінилося: тренування команд не поновляться до 18 травня, про відновлення чемпіонату поки теж не йдеться.

Прошу мені вибачити, але зараз я збираюся перейти до інших видів спорту, які повинні повернутися якомога швидше!", - відзначив Спадафора.