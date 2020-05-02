Погба - пріоритетний трансфер Ювентуса

Джерело - football.ua.
Ювентус хоче повернути півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, 27-річний футболіст - пріоритет для туринського клубу на літнє трансферне вікно.
Спортивний директор клубу Фабіо Паратічі працює над тим, щоб зменшити трансферну вартість Погба, шляхом включення в угоду Аарона Ремсі або Дугласа Кости.
Поточний контракт Погба з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2021 року з опцією продовження на один сезон.
Нагадаємо, Інтер готує трансфер Погба.