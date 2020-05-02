Погба - пріоритетний трансфер Ювентуса

Поля Погба влітку може змінити клуб

Ювентус хоче повернути півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, 27-річний футболіст - пріоритет для туринського клубу на літнє трансферне вікно.

Спортивний директор клубу Фабіо Паратічі працює над тим, щоб зменшити трансферну вартість Погба, шляхом включення в угоду Аарона Ремсі або Дугласа Кости.

Поточний контракт Погба з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2021 року з опцією продовження на один сезон.

Нагадаємо, Інтер готує трансфер Погба.