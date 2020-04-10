Пятов обдумує завершення кар’єри у збірній України.

Після Євро-2020 голкіпер Андрій Пятов прийме рішення щодо продовження кар’єри у національній команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не загадую. Ми повинні були на Євро грати в цьому році... А тут все переноситься. Звичайно я хочу. У мене мрія – зіграти на Євро. З цією мрією поки живу.