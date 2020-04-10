Пятов обдумує завершення кар’єри у збірній України.

Джерело - УАФ.
Після Євро-2020 голкіпер Андрій Пятов прийме рішення щодо продовження кар’єри у національній команді.
Про це розповів сам футболіст.
"Я не загадую. Ми повинні були на Євро грати в цьому році... А тут все переноситься. Звичайно я хочу. У мене мрія – зіграти на Євро. З цією мрією поки живу.
Важливо: Пятов: Якщо зараз клуб вимагатиме скоротити зарплати, думаю, ніяких проблем не буде
А далі подивимося. І після Євро, думаю, напевно, якесь рішення для себе прийму. Але поки невідомо, коли ми зіграємо", – розповів Пятов.
Нагадаємо, збірна України зберегла своє місце у рейтингу ФІФА.