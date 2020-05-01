Відбулася зустрічі клубів з АПЛ

Сьогодні, 1 травня, клуби АПЛ і ліга обговорили можливі кроки по відновленню сезону-2019/20.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Пріоритетом для всіх залишиться здоров'я і безпека гравців, тренерів, співробітників клубу, уболівальників і громадськості.

Ліга і клуби розглядають перші можливі кроки щодо повернення до тренувань і проведення матчів. Однак здійснюватися заходи будуть тільки під керівництвом уряду, експертів і після консультацій з футболістами і тренерами.

На зустрічі не прийняли конкретних рішень, але клуби підтвердили намір дограти сезон-2019/20.

Раніше, гравців АПЛ зобов’яжуть носити маски.

Нагадаємо, АПЛ планує відновити чемпіонат матчами на окремих стадіонах.