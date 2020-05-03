Якщо до 25 травня клуби УПЛ не створять єдиний телепул - немає сенсу проводити вибори президента.

Про це заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Яка головна задача президента УПЛ? Заробляти гроші і більше нічого. УПЛ - це комерційне підприємство.

Як підняти прибутки ліги? Перш за все, потрібно створити єдиний пул. Де-юре він є, де-факто - його немає. Ми в клубі впевнені, що ніякої президент УПЛ не створить цей пул. Ми повинні самі його створювати. Багато років призначаємо президентів, ставимо завдання створити пул, але віз і нині там.

Якщо до 25 травня клуби не створять єдиний пул - немає сенсу проводити вибори президента. Я закликаю кандидатів відмовитися від виборів у такому випадку. Якщо немає пулу, немає можливості заробляти, то немає сенсу йти на цю посаду, просиджувати штани два роки і отримувати зарплату.

У тебе немає головної зброї, яке призведе до зростання доходів клубів. Якщо пул не створять, а хтось із кандидатів не відмовиться, вони продовжать передвиборну гонку - це означатиме, що вони йдуть туди чисто заради самопіару, приватної вигоди.

Євген Дикий (виконавчий директор УПЛ - прим.) прекрасно проведе чемпіонат. З технічної точки зору він володіє цим питанням в тисячу разів краще будь-якого президента. Якщо не створюємо єдиний пул, то Дикий і з технічною стороною питання впорається, і з календарем, він в цьому живе", - зазначив Палкін.