Ребров поверне Динамо золото УПЛ - Ріанчо

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров міг би допомогти Динамо повернутися на колишній рівень.

Про це розповів колишній помічник головного тренера киян та збірної України Рауль Ріанчо.

"Сергій Ребров - це такий тренер, який завжди хоче еволюціонувати, розвиватися та вчитися. За короткий час він зробив Ференцварош чемпіоном країни та вивів команду до групового турніру Ліги Європи.

Важливо: Левченко: Динамо не вистачає хорошого тренера

Ребров би зміг знову бути тренером Динамо. Це навіть було б добре. Він зараз у такій стадії, що готовий працювати в будь-якій лізі. Він готовий до цього

Має динамівське серце. Для Сергія Динамо це рідний клуб. Він знає гравців команди, проблеми клубу, знає, як досягти успіху. Він би повернув золоті медалі до Києва.", – відзначив Ріанчо.