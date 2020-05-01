 Ребров поверне Динамо золото УПЛ - Ріанчо | Футбол | Champion.com.ua
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Ребров поверне Динамо золото УПЛ - Ріанчо

Вчора 22:45 1024 0
Рауль Ріанчо прокоментував можливе повернення Сергія Реброва у Динамо
Ребров поверне Динамо золото УПЛ - Ріанчо
#Ребров, #Ріанчо, #Динамо

Джерело - gazeta.ua.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров міг би допомогти Динамо повернутися на колишній рівень.

Про це розповів колишній помічник головного тренера киян та збірної України Рауль Ріанчо.

"Сергій Ребров - це такий тренер, який завжди хоче еволюціонувати, розвиватися та вчитися. За короткий час він зробив Ференцварош чемпіоном країни та вивів команду до групового турніру Ліги Європи.

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Ребров би зміг знову бути тренером Динамо. Це навіть було б добре. Він зараз у такій стадії, що готовий працювати в будь-якій лізі. Він готовий до цього

Має динамівське серце. Для Сергія Динамо це рідний клуб. Він знає гравців команди, проблеми клубу, знає, як досягти успіху. Він би повернув золоті медалі до Києва.", – відзначив Ріанчо.

Нагадаємо, півзахисник Динамо міг перейти до Барселони.

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