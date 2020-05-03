Виконавчий директор УПЛ вказав головну умову відновлення чемпіонату

УПЛ спільно з УАФ працює над тим, щоб впровадити свій протокол, який буде обов'язковий перед усіма матчами чемпіонату.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"З 12 по 17 травня має пройти тестування гравців, тренерів, працівників клубів, суддів. Як ви бачите цей процес? На тижні відбулася робоча група. Було присутнє керівництво УАФ. Ми представили клубам оптимістичний сценарій відновлення чемпіонату. Плануємо, що 30 травня відбудеться перший матч догравання, 24-го туру.

Звичайно, обов'язковою умовою буде проведення тестування на коронавірус. Клуби задавали питання, що є певні труднощі з необхідною кількістю тестів. Чи допоможе УАФ і ліга. Ми повідомили, що з нашого боку зробимо все, що зможемо для допомоги.

УАФ буде звертатися до міністерства, щоб за прийнятною ціною були тести. Ціна варіюється: 500 гривень, є 2 тисячі гривень, є 5 тисяч гривень.

Обов'язково повинен бути єдиний протокол. Є протокол Бундесліги. Спільно з УАФ працюємо над тим, щоб впровадити свій протокол, який буде обов'язковий перед усіма матчами чемпіонату. Будуть єдині вимоги до тестування.

Тільки в разі негативного результату буде зелене світло, щоб могли футболісти взяти участь в матчі", - зазначив Дикий.