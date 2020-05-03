На вибори президента УПЛ зареєструвалися три кандидати

На вибори президента української Прем'єр-Ліги зареєструвалися Олександр Шевченко, Олег Смалійчук і Михайло Метревелі.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"На сьогодні офіційно зареєстровано три кандидати в президенти: Олександр Шевченко, Олег Смалійчук і Михайло Метревелі. Заявки приймаються до 14 травня.

Ще кандидати? Дзвонило ще двоє людей. Не буду називати їх прізвищ. Цікавилися, до якого числа, і чи можуть бути самовисуванці. Нагадаю, що самовисуванці у нас не передбачені. Обов'язково клуб-учасник Прем'єр-ліги повинен надіслати офіційний лист з прізвищем кандидата", - сказав Дикий.