На вибори президента УПЛ зареєструвалися три кандидати

Джерело - Великий футбол.
На вибори президента української Прем'єр-Ліги зареєструвалися Олександр Шевченко, Олег Смалійчук і Михайло Метревелі.
Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
"На сьогодні офіційно зареєстровано три кандидати в президенти: Олександр Шевченко, Олег Смалійчук і Михайло Метревелі. Заявки приймаються до 14 травня.
Ще кандидати? Дзвонило ще двоє людей. Не буду називати їх прізвищ. Цікавилися, до якого числа, і чи можуть бути самовисуванці. Нагадаю, що самовисуванці у нас не передбачені. Обов'язково клуб-учасник Прем'єр-ліги повинен надіслати офіційний лист з прізвищем кандидата", - сказав Дикий.
Раніше, виконавчий директор УПЛ вказав головну умову відновлення чемпіонату.
Нагадаємо, на думку Ріанчо Ребров поверне Динамо золото УПЛ.