Фініш АПЛ може прийняти Перт

Заключну частину сезону 2019/20 в англійській Прем'єр-лізі можуть дограти на території колишньої британської колонії.

Про це повідомляє The Sun.

Австралія готова до проведення матчів чемпіонату Англії у себе. Фініш АПЛ може прийняти австралійський Перт, який є найбільшим містом і столицею штату Західна Австралія та розташований на березі Індійського океану. Тут є 4 стадіони, які можна використати для матчів АПЛ, зокрема, домашня арена Перт Глорі. Англійський сезон орієнтовно відновлять 8 червня.

Раніше, в АПЛ назвали умови відновлення сезону.

Також, гравців АПЛ зобов’яжуть носити маски.