Російський клуб не вижене футболіста за критику Путіна

Джерело - sport.uа.
Голкіпер російських Крильєв Совєтов Євген Фролов не буде вигнаний з клубу за критику керівництва країни і її президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє Коммерсантъ
Керівництво самарського клубу залишилося дуже невдоволене діями Фролова, який вирішив публічно озвучити свою позицію, але йти на розірвання контракту з 32-річним футболістом не бажає, боячись резонансу.
Важливо: Валуєв жорстко відповів російському футболістові, який розкритикував Путіна
Також у клубі не хочуть залишитися без основного воротаря.
Нагадаємо, Євген Фролов був оштрафований керівництвом клубу.