Російський клуб не вижене футболіста за критику Путіна

Євген Фролов продовжить виступати за Крилья Совєтов

Голкіпер російських Крильєв Совєтов Євген Фролов не буде вигнаний з клубу за критику керівництва країни і її президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Коммерсантъ

Керівництво самарського клубу залишилося дуже невдоволене діями Фролова, який вирішив публічно озвучити свою позицію, але йти на розірвання контракту з 32-річним футболістом не бажає, боячись резонансу.

Важливо: Валуєв жорстко відповів російському футболістові, який розкритикував Путіна

Також у клубі не хочуть залишитися без основного воротаря.

Нагадаємо, Євген Фролов був оштрафований керівництвом клубу.