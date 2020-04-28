Валуєв жорстко відповів російському футболістові, який розкритикував Путіна

Критика влади з боку голкіпера самарського клубу Крилья Совєтов Євгена Фролова є не зрозумілою.

Про це заявив колишній чемпіон світу з боксу, а нині депутат Держдуми РФ Микола Валуєв.

"Не можу зрозуміти, що сталося з тим чоловіком і в якому місці він раб. Якісь загальні слова без аргументації. Та сама влада, яка тримає його під ковпаком, платить йому гроші. Що не відповідає закону про те, що клуби повинні самі шукати ці грошики.

Він каже про оплату податку або штрафу вчасно. Але у нас всі чітко знають, що на оплату штрафу є пільговий час, коли можна оплатити лише відсоток від штрафу. Є пропозиція не здійснювати правопорушення, щоб штрафи не довелося платити. Якщо ти не платиш податків, то кисень перекривають, і, наприклад, ти не можеш виїхати за кордон. Так відбувається і з тими, хто не платить аліментів і штрафів. Може, Фролов хотів привести в приклад інші країни, де так не роблять? Ну, в якійсь сонячній країні Лумумби так не роблять. Тоді треба їхати в Лумумбу і жити вільним життям, їздити з шаленою швидкістю, не платити аліментів... Нехай він знайде таку вільну з усіх боків країну і їде жити як хочеться.

Що стосується його слів про чіпізацію, то людина сьогодні сама добровільно себе чіпувала. У цього воротаря навряд чи смартфон за півтори тисячі рублів, якими часто користуються пенсіонери, але навіть з такими телефонами можна дізнатися місце розташування власника телефону", - сказав Валуєв.