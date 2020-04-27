 Російський клуб покарав футболіста за критику Путіна | Футбол | Champion.com.ua
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Російський клуб покарав футболіста за критику Путіна

Вчора 23:15 836 0
У російському клубі відреагували на критику влади Євгеном Флоровим
Російський клуб покарав футболіста за критику Путіна
#Крилья Совєтов, #Фролов

Джерело - sports.ru.

Російський клуб Крилья Совєтов покарає голкіпера Євгена Фролова за висловлювання проти політики президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Керівництво та тренерський штаб Крильєв не поділяє думку Євгена Фролова. Останнім часом влада в Росії і в регіоні зробили дуже багато для розвитку футболу в Самарській області та в Росії.

Давши інтерв'ю без попереднього узгодження з клубом він порушив умови контракту, заподіявши шкоду інтересам команди. Футболіст понесе покарання згідно з клубним положенням про дисциплінарні стягнення", – йдеться в заяві клубу.

Відзначимо, що під час інтерв'ю воротар назвав слова Путіна балаканиною, а також розкритикував дії поліції під час карантину.

Нагадаємо, клуб російської Прем'єр-ліги можуть ліквідувати через борги.

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