Кополовець: У Львові ображені на Кононова за футболку з Путіним

Михайло Кополовець прокоментував можливе повернення Олега Кононова у Карпати

Джерело - Бомбардир.

У Львові не сприйняли би повернення Олега Кононова у Карпати.

Про це розповів колишній півзахисник львівського клубу Михайло Кополовець.

"Багато людей на нього ображені там. Пам'ятаєте, він майку з Путіним одягав. Купа моментів є. Звичайно, тренер він талановитий, але як би він тут прижився? Звичайно, до нього були б претензії. Думаю, він би не ризикнув.

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По-друге, він уже виріс як тренер, переріс рівень Карпат. Тут немає для нього умов, і ніхто б йому їх не створив. Він уже звик працювати з футболістами серйознішими. Коли у людини зарплата 100 000 доларів в місяць, приходити на зарплату... Не знаю, яку йому б запропонували Карпати. Йому б було нецікаво працювати в Карпатах, тому що він вже тут був. Він домігся тут чогось, пішло у нього, зробив собі ім'я", - сказав Кополовець.

Нагадаємо, Кононов очолив Ригу.