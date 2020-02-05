Джерело - football24.ua.
Колишній головний тренер львівських Карпат Олег Кононов очолив Ригу.
Про це розповів виконавчий директор клубу Роман Лаюкс.
"Олег Кононов сьогодні підписав контракт з нашим клубом. Це сталося буквально півгодини тому. Термін угоди назвати не можу – це конфіденційна інформація", – розповів Лаюкс.
Останнім клубом білоруського фахівця був московський Спартак, звідки його звільнили у вересні минулого року через провальні результати.
Відзначимо, що серед підопічних Кононова у Ризі є один українець – форвард Роман Дебелко.
Нагадаємо, Спартак відправив Кононова у відставку.
Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.