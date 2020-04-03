Зеньов: У Карпатах не зливали Кононова

У Карпатах ніхто з тренерів не затримувався надовго.

Про це розповів колишній нападник львівського клубу Сергій Зеньов.

"Ми його не зливали, не було такого. Навпаки - підтримували, дуже хотіли, щоб залишився. Ходили, вмовляли. Але Кононов прийняв рішення, сказав, що більше не може. І не розкрив, в чому конкретно причина і чому потрібно піти. Просто пішов і все.

Коли він пішов, ми кожен день задавали собі питання: Чому немає результату?. Довго шукали відповідь, намагалися, міняли, гравці і тренери приходили, йшли. На трансфер ось виставляли. Було зрозуміло, що Димінський показував - намагається щось зробити. Мовляв, зберіться вже нарешті. Його можна зрозуміти. Але краще не стало - так і тривало.

Нічого так і не повернулося туди, де було. Ніхто не знайшов відповідь - ні ми, ні сам Димінський. Тренерам завжди потрібен час, результат швидко не робиться. У того ж Кононова теж не відразу пішло. Це мало бути, як мінімум, рік. Але в Карпатах ніхто не затримувався довше року - в кращому випадку пів року", - розповів Зеньов.